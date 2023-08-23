Ankara Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Keçiören'de trafiğe çıkacaklar dikkat! O yollar kapatılıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın bir otelde düzenlenecek olan bir program nedeniyle ihtiyaç halinde bazı yolların trafiğe kapatılabileceği belirtildi. Saat 14.00'de başlayacak olan programın emniyet tedbirleri gerektirmesi durumunda, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağı ile Arjantin Caddesi arasında kalan bölüm trafiğe kapatılabilecek.





Sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacak olan kapanma tedbiri, program sona erene kadar devam edebilir. Bu önlem, hem katılımcıların güvenliği hem de programın düzenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla alınmıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların olası trafiğe kapatma durumunda güzergahlarını ve alternatif yolları göz önünde bulundurarak plan yapmalarını önerdi.

Ankara'da yaşayan sürücüler ve vatandaşlar, yarın yapılacak programın trafiği nasıl etkileyebileceği konusunda duyarlı olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri önemle vurgulandı. Emniyet birimleri, gerekli durumlarda trafik akışını düzenlemek ve vatandaşlara yardımcı olmak için hazır bulunacak. Programın düzenlenmesi sürecinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için alınan bu tedbirler, şehirdeki günlük yaşamı minimal düzeyde etkilemeyi hedefliyor.