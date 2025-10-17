Ankara'da 'Gelenekten Geleceğe: Aileye Değer' Etkinliği Açıldı

ASBÜ ve TYB işbirliğiyle düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe: Aileye Değer' etkinliği Ankara'da açıldı; üç gün sürecek programda aile üzerine oturumlar ve öneriler paylaşılacak.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:24
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) işbirliğiyle düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe: Aileye Değer' etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik, Sezai Karakoç Salonu'nda başladı ve üç gün sürecek programla öğrencilere aileye verilen değerin aktarılması hedefleniyor.

Açılış konuşması ve destek

Açılışta konuşan rektör ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğine dikkat çekti. Arıcan, etkinliğe Türkiye'nin birçok şehrinden öğrencinin katıldığını belirtti.

Arıcan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini anımsatarak, Türk İslam geleneğinin 2 ana unsurundan birincisinin aile olduğunu vurguladı ve üniversite ile TYB olarak ailenin önemine yönelik projeler yürüttüklerini söyledi.

Program başlıkları ve katılımcılar

Etkinlik kapsamında 'Ailenin Sosyal ve Beşeri Bilimlerdeki Yansımaları', 'Kimlik, İlişki, Değerler ve Aileyi Yeniden Düşünmek' ve 'Gençlerin Gözünde Aile' başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Uzman psikologlar, sosyologlar ve aile danışmanları, Türk aile yapısının güçlendirilmesine yönelik fikir ve önerilerini katılımcılarla paylaşacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) işbirliğiyle yürütülen "Gelenekten Geleceğe: Aileye Değer" etkinliğinin açılışı üniversitenin Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleşti.

