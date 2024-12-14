Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Yeni Yılda Su Faturalarına Büyük Zam

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de zam haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Özellikle Ankara'da, yeni düzenlemelerle su fiyatlarına yapılan zam dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla su tarifesine yüzde 30,2 oranında bir zam gerçekleştirdi.

Yeni Su Tarifesi

Bu yeni düzenleme ile birlikte, “su + atık su bedeli” toplamda 35 TL’ye çıkarıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, bu zam kararının suyun korunması ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amacıyla alındığı belirtildi.

Sosyal Destek Alanların Durumu

Önemli bir gelişme olarak, sosyal destek alan vatandaşlar için eski su tarifelerinin geçerli olacağı ifade edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan haneler, ayda 10 metreküpe kadar olan su tüketimleri için metreküp başına yalnızca 1 TL ödeme yapacak. Ayrıca, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencileri ise aylık faturalarını yüzde 50 indirimli kullanabilecekler.

Siyasi Partiler Arasında Gerginlik

Su zammı ile birlikte, siyasi partiler arasında gerginlikler yaşandığı bildirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, su fiyatlarının artırılmasına tepkisini göstererek, suyun tasarruflu kullanımı konusunda hemfikir olduklarını ancak bu zammın kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Yalçın, “Bazı şirketlere daha fazla kazanç sağlamak için şişirilmiş etkinlik maliyetleri bahanesiyle suya yapılan bu 10 katlık zam kabul edilemez” dedi.