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Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Ankara'da toplu ulaşım tarifelerine yapılacak zam oranı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında belirleniyor. Tam bilet ücreti 26 TL olacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:26
Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Ankara'da Ulaşım Ücretlerine Zam Geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), perşembe günü düzenleyeceği Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım tarifelerine yapılacak zam oranı kesinleşecek.

Yüzde 23.8 Artış Bekleniyor

Edinilen bilgilere göre, tam bilet ücreti yüzde 23.8 oranında artışla 26 TL'ye yükselecek. Bu zam, yalnızca tam bilet kullanıcılarını değil, aynı zamanda 60-65 yaş, öğrenci ve indirimli kart sahiplerini de etkileyecek. Tüm tarifelere aynı oranda zam yapılması öngörülüyor.

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Nedeni Artan Maliyetler

Ocak ayında yapılan açıklamada, ulaşım ücretlerine yapılacak bu artışın artan maliyetler ve sürdürülebilir ulaşım politikaları ile bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Özel Halk Otobüslerinin Durumu Ne Olacak?

Ankara'daki bir diğer önemli konu ise özel halk otobüslerinin geleceği. Ocak ayında alınan kararlara göre, özel halk otobüsleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları nedeniyle, destek ödemelerinin kesildiğini açıkladı. Bu durum, 1 Şubat itibarıyla 60-65 yaş ve öğrenci indirimli kartların özel halk otobüslerinde geçerliliğini yitirmesiyle sonuçlandı. Uygulama 15 Şubat’a kadar sürecek ve yeni kararların ne olacağı ise bekleniyor.

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