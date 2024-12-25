Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin Yeni Binası Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Başkent Millet Bahçesi'nde yer alan yeni binasının açılışını başarıyla gerçekleştirdi. Açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılışın ardından "Bir Mekan-İki Ressam" adlı serginin ziyaretçileriyle buluştu.

Restore Edilen Tarihi Bina

Başkent Millet Bahçesi'nde bulunan tescilli tavla binası, restore edilerek Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ne dönüştürüldü. Mumcu, galeri açılışında yaptığı konuşmada, bu binanın tarihi ve kültürel özelliklerinin korunarak sanatsal faaliyetlere katkı sağlaması amacıyla tasarlandığını dile getirdi.

Mumcu, Bakanlık olarak tarihi binaların restore edilmesi ve sanata kazandırılması konusundaki özverili çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. 1963 yılından bu yana ulusal ve uluslararası birçok sergiye ev sahipliği yapan galeri, yeni binasında Ankaralı sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğini belirtti.

Sanatseverleri Bekleyen Etkinlikler

Açılışın ardından "Bir Mekan-İki Ressam" sergisini gezerek sanatseverlerle bir araya gelen Mumcu, burada yeni sergi ve etkinliklerle sanat tutkunlarını ağırlamaya devam edeceklerini ifade etti. Bu etkileyici sergi, 30 Ocak 2025 tarihine kadar sanatseverleri bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin Başkent Millet Bahçesi'ndeki yeni binasının açılışı yapıldı. Açılışa katılanlarla "Bir Mekan-İki Ressam" adlı sergiyi gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin Başkent Millet Bahçesi'ndeki yeni binasının açılışı yapıldı. Açılışa katılanlarla "Bir Mekan-İki Ressam" adlı sergiyi gezdi.