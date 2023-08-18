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  3. Ankara Dikimevi metrosunu kullananlara müjde! Bu duraklara aktarma yapma devri bitiyor

Ankara Dikimevi metrosunu kullananlara müjde! Bu duraklara aktarma yapma devri bitiyor

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Ankara Dikimevi metrosunu kullananlara müjde! Bu duraklara aktarma yapma devri bitiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Dikimevi Natayolu Raylı Sistem" hattının yapım işine ait ihale sürecinde geri sayıma doğru gidiliyor. İlk etapta ön yeterlik teklifleri alındıktan sonra çalışmalara başlanacak. Peki Mamak metro durağı nerede olacak? İşte, yeni Mamak metro hattına ait 8 yeni durak hakkına detaylı bilgiler..

Ankara Mamak metro istasyonunun sekiz istasyondan oluşan ilk etabı başlıyor. İlk adım, 22 Ağustos'taki ön duyuru olacak. Keçiören ve Koru tevsi projelerinde çalışmalar tamamlanmak üzere, Kızılay Dikmen metro projesinde ise yakın zamanda tamamlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Genel Müdürlüğü, 12 yılı ödemesiz 4 yılı ödemesiz olacak şekilde Mamak metrosu çalışmalarına 250 milyon Euro tutarında kredi anlaşmasının imza işlemlerinin tamamlanması sonrası da ihale sürecini başlatacak. Peki Mamak metro durakları nerede olacak?

Ankara Mamak metro istasyonu (8 istasyon)

yeni Mamak metro hattına ait 8 yeni durak

Ankara Mamak Metrosu 8 istasyondan oluşmaktadır. Bu istasyonlar ise en çok kullanılan geçiş noktaları olarak seçilmiştir.

İlk Metro Projesi, Mamak Metro İstasyonu 'Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem' projesinde A1-AŞTİ-Dikimevi Ankaray hattının Ankara'nın doğusundan uzatılması da dahildir.

"7.4 kilometrelik bir rota"

Projedeİ Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu adlarıyla birlikte 8 ayrı istasyondan oluşturulacak.

yeni Mamak metro hattına ait 8 yeni durak

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