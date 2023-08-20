Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Denizli... Bu sefer durum çok vahim! Cayır cayır geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 16 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik bekleniyor. Sıcak hava dalgası, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artırarak kendini gösteriyor.

Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde sıcaklıklar yaşanması öngörülüyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 11 derece üzerine çıkarak 40 dereceyi aşabileceği tahmin ediliyor.





Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgarlar beklenirken, diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ege Bölgesi'nde iç kesimlerde öğleden sonra yer yer parçalı bulutluluk ve lokal sağanak yağışlar yaşanabilirken, Akdeniz Bölgesi'nde de benzer bir durum görülebilir.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Batı Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yer yer parçalı bulutlu ve az bulutlu havalar görüleceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öne çıkarken, Artvin'in kıyı kesimlerinde öğleden sonra yerel olarak sağanak yağışlar bekleniyor.





Bu doğrultuda, vatandaşların sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmaları, gerektiğinde güneş koruyucu önlemler almaları ve su tüketimine özen göstermeleri öneriliyor. Hava durumu ve sıcaklık değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması, sağlığın korunması açısından büyük önem taşıyor.