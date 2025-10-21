Ankara Elektrik Kesintisi: 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

21 Ekim 2025 Salı sabahı Başkent Ankara, geniş çaplı elektrik kesintileriyle uyandı. Milyonlarca vatandaş, güne başlarken ortaya çıkan ani kesintilerin nedenini ve 'elektrikler ne zaman gelecek' sorusunun cevabını arıyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasında, kesintilerin hem planlı şebeke bakım ve iyileştirme çalışmalarından hem de gece ve sabah saatlerindeki beklenmedik şebeke arızalarından kaynaklandığı bildirildi.

Kesintinin nedeni

EDAŞ açıklamasına göre, bazı bölgelerde yürütülen planlı şebeke yenileme ve altyapı güçlendirme çalışmaları ile aynı zamanda sabah saatlerinde görülen ani arızalar kesintinin başlıca sebepleri. Yetkililer, ekiplerin sahada olduğunu ve enerjinin gün içinde kademeli olarak geri verileceğini belirtti.

Etkilenen ilçeler ve bilgiler

Kesintiler özellikle merkezi ilçelerde yoğunlaştı. Aşağıda Başkent EDAŞ'ın paylaştığı detaylar yer alıyor.

Çankaya

Çankaya ilçesi, kesintilerden en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor. İlçede hem planlı bakım çalışmaları hem de şebeke arızaları sebebiyle birçok mahallede enerji kesintisi yaşanıyor. Ehlibeyt ve Beytepe mahallelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden kesintilere müdahale sürüyor. Özellikle Ceyhun Atuf Kansu Caddesi civarındaki 1257, 1261 ve 1264 numaralı sokaklarda ekipler arıza giderme çalışması yürütüyor. Beytepe bölgesinde ise 1640, 1643 ve 5682 sokaklarda enerji sorunu bildirildi.

Çankaya'nın farklı noktalarında ayrıca 09.00 ile 10.30 saatleri arasında kısa süreli planlı çalışmalar yapılacak. Perçem, Ece, Şeftali, 1063 ve 1345 sokaklarını kapsayan bu bakım çalışmasının ardından enerjinin hızla normale dönmesi bekleniyor. Yetkililer, Beytepe ve Karahasanlı mahallelerinin bazı bölgeleri için enerjinin yaklaşık 10.00

Altındağ

Altındağ ilçesinde kapsamlı şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gün boyu sürecek planlı kesinti programı ilan edildi. Buna göre, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, toplam 8 saat boyunca Şehit Onur Doğan ve Şehit Serdar Koçak sokakları ile bu sokaklara bağlı çevre bölgelerde elektrik verilmeyecek. Ayrıca Beşikkaya, Başpınar, Zübeyde Hanım ve Karacaören mahallelerinde anlık arızalara bağlı kesintiler rapor edildi.

Keçiören ve Mamak

Başkent EDAŞ'ın genel bilgilendirmesinde kesintilerin Keçiören ve Mamak ilçelerinde de etkili olduğu, bu bölgelerdeki kesintilerin ağırlıklı olarak anlık arızalardan kaynaklandığı ve ekiplerin arıza noktasına yönlendirildiği ifade edildi.

Kesinti sorgulama ve en güncel bilgi

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve en doğru bilgiyi alabilmesi için Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi kesinti sorgulama portalının kullanılması öneriliyor. 'Elektrikler ne zaman gelecek' sorusunun en net cevabı bu sistem üzerinden alınabiliyor.

EDAŞ yetkilileri, saha ekiplerinin çalışmasına devam ettiğini ve enerjinin bölgeler bazında kademeli olarak geri verileceğini tekrar vurguladı.