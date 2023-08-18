Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Kırıkkale'nin beklediği tarih verildi! Kabus sona eriyor

Türkiye, son günlerde Arabistan üzerinden gelen yoğun sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Özellikle Ankara ve çevresindeki iller, bu yüksek sıcaklıklardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Eskişehir'de sıcaklık rekorları adeta altüst oldu ve termometreler 49.5 dereceyi göstererek ülke rekorunu kırdı.





Meteoroloji kaynaklarına göre, bu aşırı sıcaklar artık yakında son buluyor. Ankara ve çevresi için belirlenen tarihlerde rahatlamanın yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre, önümüzdeki 3 ila 4 gün içinde sıcaklıklar 38-40 derecelik değerlerden 33-34 derecelere düşecek.

Sadece Ankara değil, aynı zamanda Ankara'ya komşu olan Bolu, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Kırıkkale ve Çankırı gibi iller de sıcaklık düşüşüne hazırlanıyor. Vatandaşlar, biraz daha sabır göstererek serinlemeye kavuşacak. Beklenen düşüş, kademeli bir şekilde gerçekleşecek ve bu illerde de sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.

Böylece, Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklar geçici bir süreliğine geri çekilerek, vatandaşların rahat bir nefes almasına olanak sağlayacak.