Ankara Halk Ekmek'ten duyuru yapıldı! O hastalığı olanlar dikkat: Belediye düğmeye bastı

ABB tarafında çölyak hastalarına özel çalışmalar başlatılırken piyasada az bulunan ve diğer ürünlere bakılarak daha pahalıya satılan glütensiz ürünleri, uygun fiyatlarla satışa çıkartılacağı duyuruldu. ''www.baskentmarket.com.tr'' sitesi üzerinden 81 ile ulaştırılması hedefleniyor.

GLÜTENSİZ 20 ÜRÜN SATIŞTA

Ankara Halk Ekmek Fabrikası ürün gamında ekmekten baklavaya kadar birçok ürün üzerinde glütensiz çeşitlilik imkanı sundu. El değmeden ve güvenilir şekilde yapılan ürünler üzerinden piyasaya bakılarak yüzde 50 daha uyguna satışta olacağı belirtildi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, fabrika olarak çölyak hastalarımızın da ihtiyaçlarının karşılamayı görev bildiklerini duyururken çölyak hastalarına özel kahvaltı etkinliği düzenlendiğini açıkladı.





GİMAT şubesinde kahvaltı etkinliği yapılırken yeni vizyonumuz gereği gamımızı beşten yirmiye çıkartıldı. Yeni kurulan online satış sitesi üzerinden Türkiye'nin her noktasına teslimatlar gerçekleşecek.