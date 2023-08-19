Ankara, İstanbul, Eskişehir, Adana ve o illere kritik uyarı! Eylül ayını bekleyin

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sıcak yaz günlerinin etkisi altındaki Türkiye için Eylül ayına dair hava raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ökten'in açıklamaları, Eylül ayında beklenen hava durumu ve sıcaklıklar hakkında önemli ipuçları sunuyor.



"EYLÜL AYINA ÜŞÜYEREK GİREBİLİRİZ"





Ülkenin içinde bulunduğu Eyyam-ı Bahur döneminde sıcaklıkların etkisiyle yaşanan sıcak hava dalgalarının, Eylül ayının sonlarına doğru yavaş yavaş geride kalacağını ifade eden Ökten, bu geçiş döneminde hava sıcaklıklarının yer yer düşeceğini belirtti. Özellikle kuzeyden başlayarak ülkenin genelinde sıcak havanın etkisinin azalacağını vurgulayan uzman, "Kaçınılamaz gerçek yaklaştı" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Eylül ayı boyunca yağışların da gündeme gelebileceğine dikkat çeken Kerem Ökten, paylaşımında bu konuya özel bir paragraf ayırdı. Özellikle Eylül ayının ilerleyen dönemlerinde yağışların daha yaygın bir şekilde görülebileceğini, bu durumun sıcak havanın etkisini zayıflattığına da işaret etti.