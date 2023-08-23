Ankara, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlurfa şimdi yandı! Bitti sanılırken yeni başlıyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği ve kavurucu sıcaklarının devam edeceği uyarısı yapıldı. Antalya'da özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.





Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu'nda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle Rize ve Artvin'in kuzey bölgelerinde yağışların kuvvetli olabileceği vurgulandı.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti. Antalya çevrelerinde ve yüksek kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacak, sahil bölgelerinde ise yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek olacak.

Rüzgar genellikle kuzeyden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara bölgesinde ise kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) bekleniyor. Bu rüzgarlar nedeniyle olumsuzluklara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

Ayrıca, Rize ve Artvin'in kuzey bölgelerinde kuvvetli yağışların beklendiği, bu nedenle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade ediliyor. Marmara'da da kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.