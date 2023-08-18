Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve o iller dikkat! 65 yaş üstü ulaşım için flaş karar

Son dönemlerde sosyal medya platformlarında, Türkiye genelinde 65 yaş üstü bireylerin ücretsiz toplu taşıma hakkının kaldırılacağı yönündeki iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Bu iddialar, toplumun geniş kesimlerini etkileyecek bir konu olduğu için büyük ilgi çekiyor.

Bu bağlamda, özellikle 1 Ağustos tarihi itibariyle Burdur ve ardından Aksaray gibi illerde 65 yaş üstü kişilere yönelik ücretsiz toplu taşıma hizmetinin sonlandırıldığı ve ücretli tarifeye geçildiği resmi olarak duyuruldu. Bu gelişme, diğer büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar arasında da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma hizmetinin durumu hakkında endişelere neden oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi metropollerde de benzer bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu.

Bu konuda uzmanlar, yaşlı nüfusun ulaşım ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Ücretsiz toplu taşıma hakkının kaldırılması veya sınırlanması, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını etkileyebilir ve ulaşım konusunda zorluklar yaşamalarına neden olabilir. Bu nedenle, yetkililerin bu tür kararları alırken sosyal etkilerini ve toplumun farklı kesimlerini gözetmeleri önem taşıyor.

BURDUR'DA İPTAL EDİLDİ





Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından yapılan yazılı açıklamada, önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve belirli iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak faydalandığı toplu taşıma hizmetinin artık ücretli olacağı ifade edildi.

Ülkemizde 4 Mart 2014'ten bu yana yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği çerçevesinde Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandığı biliniyor. Altıncı beş yaş ve üzeri bireyler, demiryolları, denizyolları ve belediyelerin şehir içi hatları gibi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

Şu an için, Burdur ve Aksaray'da başlayan uygulamanın tüm Türkiye genelinde yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı konusunda kesin bir karar alınmış değil