Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve diğer iller için alarm verildi! Çok kuvvetli olacak

Son bir aydan fazladır süren şiddetli yağışlar, Türkiye genelinde sıkıntılara neden olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük raporlarla yağışları takip ederek 13 il için uyarılar yayınlamıştır.

13 İL İÇİN UYARI VERİLDİ





Bu dönemde, ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları yaşanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Osmaniye, Samsun, İzmir, Antalya, İstanbul gibi illerde yaşanan yağışlar için sarı kodlu uyarılar yapmıştır.

Özellikle İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon, Rize, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri gibi bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu bölgelerde yoğun ve yer yer çok yoğun yağışlar beklenirken, rüzgarın da bazı bölgelerde kuvvetli olması tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklığındaki değişiklikler de dikkate alınmalıdır. İç Ege ve Trakya'da sıcaklığın artacağı, İç Anadolu ve doğu kesimlerde ise azalacağı tahmin edilmektedir.

Bu sarı kodlu iller arasında Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Antep, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Uşak gibi iller yer almaktadır.

Yağışlar ve beraberinde getirdiği olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaları önemlidir. İlgili kurumlar ve yetkililer, halkı sürekli olarak bilgilendirmekte ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır.