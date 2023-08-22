Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Hatay ve diğer iller! Kabusa kısa bir ara verilecek

Meteoroloji'de Hava Tahmin Uzmanı olan Cengiz Çelik, ülke genelinde daha düşük sıcaklıklar beklediğini, ülkenin batı, iç kesimleri ve güney kesimlerinin mevsimsel ortalamanın 2-4 santigrat derece üzerinde kalmasını beklediğini söyledi.

"Hava bulutlu ve güneşli olacak"





Meteoroloji uzmanları, orta-güney ve doğu Anadolu'da sıcaklıkların bugünden 4-5 derece daha düşük olacağını vurgulayarak, Doğu Karadeniz, Kars ile Ardahan ilçeleri dışında ülke genelinde yağış beklenmediğini bildirirken havanın bulutlu ve ardından güneşli olacağını aktardı.

Cengiz Çelik, Marmara bölgesinde kuvvetli kuzeydoğu rüzgarlarının önümüzdeki üç gün boyunca devam edeceğini, rüzgarların hafta ortası itibariyle hafiflemesinin beklendiğini söyledi.