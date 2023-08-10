  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve 10 ile müjde! Sonunda normale dönüyor

Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve 10 ile müjde! Sonunda normale dönüyor

Yayınlanma:
Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve 10 ile müjde! Sonunda normale dönüyor
Kavurucu sıcaklardan kurtulma vakti! 15 ilimiz serinleyecek! Hava sıcaklıkları tam 10 derece düşüyor, işte detaylar...

Türkiye, yakıcı sıcakların pençesinde kıvranırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün serinletici haberleri umut veriyor. En son yapılan açıklamaya göre, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların düşeceği ve mevsim normallerine yaklaşacağı belirtiliyor. Özellikle salı gününden itibaren sıcaklıkların aniden 8-9 derece düşmesi beklenirken, kavurucu sıcakların sona ereceği müjdeleniyor.

serinletici havalar

Meteoroloji uzmanları, Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceğini, Ege'nin ise açık ve az bulutlu olacağını öngörüyor. Akdeniz'in de benzer şekilde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesi için ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri bekleniyor. Özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı öngörülüyor.

serin hava

Uzmanlara göre, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Ankara'da 30-37 derece, İstanbul'da 28-30 derece, İzmir'de 31-35 derece arasında sıcaklıklar yaşanacak. Özellikle Doğu Anadolu'da ise Erzurum'da 14-32 derece, Malatya'da 22-40 derece gibi geniş sıcaklık aralıkları bekleniyor.

Beklenen serinletici havanın vatandaşlara rahat bir nefes aldırması ve aşırı sıcakların sona ermesi bekleniyor.

Yaşam
İstenmeyen tüylere 4 malzemeyle son! Epilasyon masrafından kurtaracak
İstenmeyen tüylere 4 malzemeyle son! Epilasyon masrafından kurtaracak
Ağustos ayı bu burçlara zehir olacak! 4 burç eve kapanıp Eylül ayını beklesin
Ağustos ayı bu burçlara zehir olacak! 4 burç eve kapanıp Eylül ayını beklesin
Evinin tapusu olanlara 1 Eylül duyurusu! Tamamen zorunlu oluyor
Evinin tapusu olanlara 1 Eylül duyurusu! Tamamen zorunlu oluyor
Simpsonlar bu kez yatırımcıları sevindirdi! Bu kehanet gerçek olursa zengin edecek
Simpsonlar bu kez yatırımcıları sevindirdi! Bu kehanet gerçek olursa zengin edecek
Sarımsakların ömrünü uzatmak mümkün! Böyle yapınca aylarca taze kalıyor
Sarımsakların ömrünü uzatmak mümkün! Böyle yapınca aylarca taze kalıyor
e-Devlet'ten bu sayfayı açıp hemen bakın! Emeklilik hayaliniz elden gidebilir
e-Devlet'ten bu sayfayı açıp hemen bakın! Emeklilik hayaliniz elden gidebilir
Evlenmek isteyenler bu burçlardan uzak dursun! Hovardalığıyla nam salmış 4 burç
Evlenmek isteyenler bu burçlardan uzak dursun! Hovardalığıyla nam salmış 4 burç