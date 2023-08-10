Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve 10 ile müjde! Sonunda normale dönüyor

Türkiye, yakıcı sıcakların pençesinde kıvranırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün serinletici haberleri umut veriyor. En son yapılan açıklamaya göre, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların düşeceği ve mevsim normallerine yaklaşacağı belirtiliyor. Özellikle salı gününden itibaren sıcaklıkların aniden 8-9 derece düşmesi beklenirken, kavurucu sıcakların sona ereceği müjdeleniyor.





Meteoroloji uzmanları, Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceğini, Ege'nin ise açık ve az bulutlu olacağını öngörüyor. Akdeniz'in de benzer şekilde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesi için ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri bekleniyor. Özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı öngörülüyor.





Uzmanlara göre, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Ankara'da 30-37 derece, İstanbul'da 28-30 derece, İzmir'de 31-35 derece arasında sıcaklıklar yaşanacak. Özellikle Doğu Anadolu'da ise Erzurum'da 14-32 derece, Malatya'da 22-40 derece gibi geniş sıcaklık aralıkları bekleniyor.

Beklenen serinletici havanın vatandaşlara rahat bir nefes aldırması ve aşırı sıcakların sona ermesi bekleniyor.