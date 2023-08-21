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Ankara, İstanbul, Samsun, İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır'a tehlike alarmı! Uzun süre daha devam edecek

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Ankara, İstanbul, Samsun, İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır'a tehlike alarmı! Uzun süre daha devam edecek
Son dönemde internet üzerinde yer almakta olan videolar nedeniyle birçok kişi Kaan Alkan kimdir? Sorusunu ve Lucifer Michaelson aynı kişi mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Kaan Alkan kimdir? Kaan Alkan ve Lucifer Michaelson aynı kişi mi?

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun sıcak hava dalgası, hafta sonu boyunca da devam edecek. Ancak gelecek hafta, sıcaklıkların biraz daha hafiflemesi bekleniyor.

Yeni haftanın ilk günlerinde, Ankara'da hava sıcaklıkları 34 dereceye, İstanbul'da 30-32 derece arasına, Samsun'da 30-31 dereceye, İzmir'de 36-38 dereceye, Antalya'da 30-34 dereceye, Adana'da ise 35-43 derece aralığında seyredecek. Diyarbakır'da ise sıcaklık yaklaşık olarak 40-41 derece civarında olacak. Deprem riski taşıyan bölgelerde yağış beklenmezken, bu bölgelerin tamamında sıcaklıklar 40 derece üzerinde seyredecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

hava durumu

Marmara Bölgesi'nde, genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ancak güney kesimlerde parçalı bulutlu bölgeler de gözlenebilir. Balıkesir'in güneydoğusunda ise yerel olarak kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Örneğin Edirne'de hava sıcaklığı en yüksek 35 dereceye, İstanbul'da 31 dereceye, Kırklareli'nde 33 dereceye, Sakarya'da ise 30 dereceye ulaşacak.

Ege Bölgesi'nde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İç kesimlerde yer yer parçalı bulutlar gözlenebilirken, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar olabilir.

Örneğin Afyonkarahisar'da sıcaklık 38 dereceye, Denizli'de 40 dereceye, İzmir'de 33 dereceye, Manisa'da 38 dereceye ulaşacak.

Akdeniz Bölgesi'nde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Ancak Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer parçalı bulutlar gözlenebilir.

Adana'da sıcaklık 36 dereceye, Antalya'da 31 dereceye, Hatay'da 33 dereceye, Mersin'de 34 dereceye yükselecek.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek.

Örneğin Ankara'da sıcaklık 38 dereceye, Çankırı'da 36 dereceye, Eskişehir'de 38 dereceye, Konya'da 38 dereceye kadar çıkacak.

 Batı Karadeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İç kesimlerde yer yer parçalı bulutlar gözlenebilir.

Bolu'da 35 derece, Düzce'de 34 derece, Kastamonu'da 34 derece, Zonguldak'ta 28 derece hava sıcaklığı görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kısa süreli sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülebilir.

Amasya'da sıcaklık 35 dereceye, Samsun'da 31 dereceye, Tokat'ta 34 dereceye, Trabzon'da 30 dereceye çıkacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülebilir.

Erzurum'da hava sıcaklığı 30 dereceye, Kars'ta 28 dereceye, Malatya'da 38 dereceye, Van'da ise 30 dereceye kadar yükselecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Diyarbakır'da sıcaklık 42 dereceye, Gaziantep'te 41 dereceye, Siirt'te 42 dereceye, Şanlıurfa'da ise 42 dereceye ulaşacak.

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