Ankara, İzmir, Adana ve İstanbul'u bekleyen tehlike! Uzman isim gün ve saat verdi!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya platformları üzerinden Adana, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde beklenen hava durumuyla ilgili önemli paylaşımlarda bulundu. Özellikle bu dört büyük şehir için vatandaşları bilgilendiren Ökten, gelecek günlerdeki hava koşulları hakkında dikkat çekici detaylar sundu.



"ADANA EN KÖTÜYÜ GERİDE BIRAKTI"

Kerem Ökten'in yaptığı bu hava durumu analizleri, vatandaşların gelecek günlerdeki hava koşullarına göre plan yapmalarına yardımcı olacak nitelikte.

