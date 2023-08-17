  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Ankara, İzmir, Adana ve İstanbul'u bekleyen tehlike! Uzman isim gün ve saat verdi!

Ankara, İzmir, Adana ve İstanbul'u bekleyen tehlike! Uzman isim gün ve saat verdi!

Yayınlanma:
Ankara, İzmir, Adana ve İstanbul'u bekleyen tehlike! Uzman isim gün ve saat verdi!
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Adana, İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki hava durumuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Ökten önemli bilgiler verdi. Detaylar haberimizde...

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya platformları üzerinden Adana, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde beklenen hava durumuyla ilgili önemli paylaşımlarda bulundu. Özellikle bu dört büyük şehir için vatandaşları bilgilendiren Ökten, gelecek günlerdeki hava koşulları hakkında dikkat çekici detaylar sundu.

"ADANA EN KÖTÜYÜ GERİDE BIRAKTI"

1

Kerem Ökten'in yaptığı bu hava durumu analizleri, vatandaşların gelecek günlerdeki hava koşullarına göre plan yapmalarına yardımcı olacak nitelikte.

Yaşam
Sonunda beklenen oluyor! Adana, Marsin, Hatay, Kilis, Gaziantep o tarihte ferahlayacak
Sonunda beklenen oluyor! Adana, Marsin, Hatay, Kilis, Gaziantep o tarihte ferahlayacak
İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş ilçelerine duyuruldu! Her mahallede saatlerce sürecek
İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş ilçelerine duyuruldu! Her mahallede saatlerce sürecek
Trabzon, Artvin, Samsun, Giresun, Rize ve Ordu'ya aynı anda gelecek! Karadeniz bölgesinde alarm verildi
Trabzon, Artvin, Samsun, Giresun, Rize ve Ordu'ya aynı anda gelecek! Karadeniz bölgesinde alarm verildi
Eskişehir, Ankara, Niğde, Sivas, Konya, Karaman ve o illere korkutan haber! Milyonlarca kişi perişan olacak
Eskişehir, Ankara, Niğde, Sivas, Konya, Karaman ve o illere korkutan haber! Milyonlarca kişi perişan olacak
Ankara'da 11.00-16.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı! Belediye o kişilere acil uyarı yaptı
Ankara'da 11.00-16.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı! Belediye o kişilere acil uyarı yaptı
Milyonlarca sürücüye 1 Aralık uyarısı! Yapmayanlara 2.534 TL ceza kesilecek
Milyonlarca sürücüye 1 Aralık uyarısı! Yapmayanlara 2.534 TL ceza kesilecek
Ankara, Konya, Yozgat, Aksaray, Eskişehir ve diğer 4 ile acil uyarı! Bu kez çok farklı olacak
Ankara, Konya, Yozgat, Aksaray, Eskişehir ve diğer 4 ile acil uyarı! Bu kez çok farklı olacak