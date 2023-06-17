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Ankara, İzmir, Muğla, Amasya'da yaşayanlar dikkat! Gün ve saat verildi: Felaket gibi gelecek

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Ankara, İzmir, Muğla, Amasya'da yaşayanlar dikkat! Gün ve saat verildi: Felaket gibi gelecek
Hazırlıklı olun, tam 12 ilde sağanak olacak! Sel riskine karşı hazırlıklı olun! İşte detaylar...

Meteoroloji, 12 il için kırmızı alarm verdi ve bu illerde yoğun sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Türkiye, Haziran ayında sürekli olarak sağanak yağışlar altında kalarak sel felaketleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Meteoroloji, bu 12 il için saat verileriyle birlikte yoğun yağış uyarısı yaptı.

sağanak geliyor

Sıcak havanın yerini yağışlı havalara bıraktığı bu dönemde, güneş pek fazla kendini göstermezken sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Hava Forum tarafından yapılan duyuruda, 12 il ve çevresinde yoğun yağış beklendiği bildirildi.

Ankara-Çankırı-Kırıkkale çevresi: Bu bölgede yoğun yağışlar beklenmektedir. Halkın dikkatli olması ve sel riskine karşı önlem alması önemlidir.

Amasya-Sivas-Tokat çevresi: Bu bölgelerde de yoğun yağışlar tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı ve yetkililerin uyarılarını takip etmek önemlidir.

Muğla-Antalya çevresi: Muğla ve Antalya bölgeleri arasında yer alan bu çevrede de yoğun yağışlar beklenmektedir. Sel riskine karşı önlem alınması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İzmir-Manisa-Aydın iç kesimleri: Bu bölgelerde de sağanak yağışlar ve sel riski bulunmaktadır. Özellikle dere yataklarının yakınında yaşayanların dikkatli olması ve yetkililerin uyarılarını takip etmesi önemlidir.

Adana ve Osmaniye çevresi: Bu bölgelerde de yoğun yağışlar beklenmektedir. Su baskını, taşkın ve sel gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması gerekmektedir.

Bu bölgelerdeki hava durumu ve yağış durumuyla ilgili en güncel bilgileri Meteoroloji'den takip etmeniz önerilir. Ayrıca, yetkililerin uyarılarını dikkate almak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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