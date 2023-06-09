Ankara, İzmir ve 22 ilde alarm verildi! Yağış ve fırtına aynı anda vuracak: Saat verilerek duyuruldu
MGM tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi verildi. İç Anadolu, Batı Karadeniz, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve güneydoğu Anadolu'nun kuzey kısımlarında gök gürültü baskın olurken sağanak yağış etkisini gösterecek.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve Doğu bölgelerde 2-4 derece aralığında azalma görülürken diğer bölgelerde ise hava sıcaklığında herhangi bir değişiklik rastlanılmadı. Rüzgar ise ara sıra orta kuvvetli olarak etkisini gösteriyor.
ANKARA İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Ankara Valiliği'nden şiddeti yağışlara karşılık olarak uyarılar geldi.
''Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 09.06.2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' ifadeleri kullanıldı.
ANKARA'DA TÜM İZİNLER KALDIRILDI
ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bugün meydana gelecek sağanak yağıştan ötürü ilgili birimler üzerinde izinlerin kaldırıldığını duyurdu. Teyakkuz halinde çalışmalarımız devam ederken ihbarları ise es geçmeden dikkate alınacağının bilgisini verdi.
24 İL İÇİN ALARM
Afyonkarahisar
Amasya
Ankara
Aydın
Bolu
Çankırı
Çorum
Denizli
Eskişehir
İzmir
Kayseri
Kırşehir
Konya
Kütahya
Manisa
Muğla
Nevşehir
Ordu
Samsun
Sivas
Tokat
Uşak
Yozgat
Kırıkkale
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