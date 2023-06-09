Ankara, İzmir ve 22 ilde alarm verildi! Yağış ve fırtına aynı anda vuracak: Saat verilerek duyuruldu

MGM tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi verildi. İç Anadolu, Batı Karadeniz, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve güneydoğu Anadolu'nun kuzey kısımlarında gök gürültü baskın olurken sağanak yağış etkisini gösterecek.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve Doğu bölgelerde 2-4 derece aralığında azalma görülürken diğer bölgelerde ise hava sıcaklığında herhangi bir değişiklik rastlanılmadı. Rüzgar ise ara sıra orta kuvvetli olarak etkisini gösteriyor.

ANKARA İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ankara Valiliği'nden şiddeti yağışlara karşılık olarak uyarılar geldi.

''Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 09.06.2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' ifadeleri kullanıldı.

ANKARA'DA TÜM İZİNLER KALDIRILDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bugün meydana gelecek sağanak yağıştan ötürü ilgili birimler üzerinde izinlerin kaldırıldığını duyurdu. Teyakkuz halinde çalışmalarımız devam ederken ihbarları ise es geçmeden dikkate alınacağının bilgisini verdi.





24 İL İÇİN ALARM

Afyonkarahisar

Amasya

Ankara

Aydın

Bolu

Çankırı

Çorum

Denizli

Eskişehir

İzmir

Kayseri

Kırşehir

Konya

Kütahya

Manisa

Muğla

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Tokat

Uşak

Yozgat

Kırıkkale