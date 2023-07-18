Ankara Kayaş'ta MKE Kapsül Fabrikası'nda Yangın ve Patlama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Kayaş'ta bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda çıkan yangın söndürülmüştür. Yangın sırasında patlama yaşandığı ve yangının kontrol altına alındığı belirtilmiştir.