Ankara Kayaş'ta MKE Kapsül Fabrikası'nda Yangın ve Patlama
Yayınlanma:
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Kayaş'ta bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda çıkan yangın söndürülmüştür. Yangın sırasında patlama yaşandığı ve yangının kontrol altına alındığı belirtilmiştir.
Ankara Kayaş'ta MKE Kapsül Fabrikası'nda Yangın ve Patlama
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Kayaş'ta bulunan MKE Kapsül Fabrikası'ndaki yangın söndürülmüştür." bilgisi verildi. MKE'nin kapsül fabrikasında patlama yaşandığı belirtilirken, yangının kontrol altına alındığı ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
Yaşam