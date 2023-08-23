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Ankara, Kayseri, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat aman dikkat! Peş peşe duyurular geldi

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Ankara, Kayseri, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat aman dikkat! Peş peşe duyurular geldi
Birçok ili yakından ilgilendiren haber geldi. O şehirlerde yaşayan vatandaşlara uyarılar peş peşe geldi. Aman dikkat gözler o tarihte...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna bakıldığında Yozgat, Ankara, Aksaray, Eskişehir, Sivas ve Kırıkkale'de yaşayanlara özel uyarı yapıldı. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olurken yağmurların gelmesi ise an meselesi. Gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği öngörülürken az bulutlu ve açık hava tahminleri yapıldı.

Sıcaklık dereceleri gün geçtikce artarken Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde mevsim normallerine uygun sıcaklıklar beklenirken diğer bölgelerde ise 6-11 derece arasında sıcaklıkların devam edeceği bilgisi verildi. Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde güçlü olarak etkili devam etmesin söylenirken İç Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık olarak seyir gösterecek.

sağanak yağış etkisi

Yozgat'ta bugün hava sıcaklıkları 28-16 derece arasında olurken yarın ve Çarşamba günü 27-16 derece arasında yer almaktadır. Perşembe günü ise sıcaklıkları 30-11 derece, Cumartesi 32-13 derece ve Pazar günü ise 33-14 derece arasında olacak. 

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