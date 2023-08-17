Ankara, Konya, Yozgat, Aksaray, Eskişehir ve diğer 4 ile acil uyarı! Bu kez çok farklı olacak

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artacağı haberleri, bölge sakinleri için pek de iyi bir haber değil. Hava durumu uzmanları, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat gibi illerimizde sıcaklıkların yakın gelecekte artış göstereceği yönünde uyarıda bulundu.



SICAKLAR GERİ DÖNÜYOR





Türkiye genelindeki sıcak hava dalgaları, birçok kişiyi zor durumda bırakmıştı. Ancak, Balkanlar'dan gelen serin esintiler ve Marmara bölgesindeki yağışlar, sıcaklıkları bir nebze olsun düşürmüştü. Ancak ne yazık ki, bu rahatlama pek uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Hava Forum'un elde ettiği son meteorolojik verilere göre, ülkemize doğru yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar, bu haberden pek de mutlu olmayacaklar. Sıcaklıkların daha da yükseleceği ve rahat bir nefes almanın zorlaşacağı tahmin ediliyor. Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerimizde termometrelerin yükselmeye başlayacağı ifade ediliyor.

Hava Forum yetkilileri, "Ankara ve İç Anadolu Bölgesi sakinleri, ne yazık ki, önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Arabistan'dan gelen sıcak hava akımları, Suriye üzerinden ülkemize ulaşacak gibi görünüyor. Hafta başından itibaren de etkisi daha da belirgin hale gelebilir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Özellikle Ankara'da yaşayan vatandaşlar, sıcaklık artışının etkisi altında kalacaklar. Sıcaklıkların 36-40°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak, 25-27 Ağustos tarihleri arasında biraz rahatlamak mümkün olabilir. Bölge sakinleri, bol su içmeyi, hafif giyinmeyi ve güneşten korunmayı ihmal etmemeliler.