Ankara, Sincan, Mamak, Pursaklar, Keçiören, Gölbaşı ve o ilçelere oh çektiren haber! O günden sonra eskiye dönüyoruz

Türkiye genelinde aşırı sıcaklık uyarısı gündemde! Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde hava durumu göz önünde bulundurulması gereken bir konu haline geldi. Doğu bölgelerinde başlayan aşırı sıcaklar artık batı bölgelerini de etkisi altına alıyor. En son yapılan hava tahminlerine göre, sıcaklık değerleri mevsim normallerinin tam 10 derece üzerine çıkacak. İşte detaylar...





AŞIRI SICAKLIK UYARISI

Ülkenin farklı bölgelerine dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, kuzeydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Antalya'nın batısı ve Muğla'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşabilirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İşte diğer ayrıntılar...





Hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle, vatandaşlardan özellikle dikkatli olmaları istendi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde beklenen yüksek sıcaklık değerlerine karşı tedbirli olunması gerekiyor. Bu durum, günlük aktiviteleri planlarken ve dışarıda zaman geçirirken daha dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklık dalgası, hava koşullarının yakından takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda herkesin bilinçli olmasını gerektiriyor. Vatandaşlar, susuz kalmamak, serin ve gölgeli yerleri tercih etmek gibi basit önlemleri alarak sıcak hava etkilerinden korunabilirler. Bu dönemde değişen hava koşullarına karşı duyarlı olmak ve meteorolojik uyarıları yakından takip etmek büyük önem taşıyor.

Sıcak Hava Uyarısı!

Hava koşullarıyla ilgili önemli bir gelişme var. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmiyor, ancak Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde mevsim normallerine yakın sıcaklık değerleri görülecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklık normalden 6 ila 9 derece daha yüksek olacak.

Rüzgar da hava durumunu etkileyen unsurlardan biri. Genel olarak ülkenin kuzey, güney ve doğu bölgelerinde hafif ve zaman zaman orta kuvvette güney rüzgarları bekleniyor. Ancak Marmara bölgesinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. Bu güçlü rüzgarlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bugün Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek, ancak yarın ve salı günleri Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık ortalamanın 5-6 derece üzerine çıkacak. Özellikle Marmara'da kuzeyli rüzgarların etkisiyle İstanbul'da bunaltıcı bir hava oluşabilir. Aynı zamanda Karadeniz sahilinde denize girmenin tehlikeli olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen, son yıllarda yaşadığımız en sıcak ve en kurak günleri deneyimlediğimize dikkat çekti. Özellikle İstanbul'da yüzde 60-70 oranında nem seviyesi görülüyor ve bu durum Eylül'ün 15'ine kadar devam edebilir. Bu sıcaklık ve nem durumu Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerini etkileyecek. Önümüzdeki hafta sonu ise Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alabilir. Bu yıl El-Nino etkisiyle sıcakların arttığını ve barajlarda endişe verici bir durumun olduğunu ifade etti.

Yaklaşan günlerde farklı illerimizde yüksek hava sıcaklıkları bekleniyor. Tahminlere göre:

Ankara'da sıcaklık 33-38 aralığında olacak,

İstanbul'da 28-34,

İzmir'de 32-34,

Kayseri'de 37-40,

Adana'da 38-45,

Hatay'da 36-42,

Mersin'de 36-43,

Kahramanmaraş'ta 38-45,

Osmaniye'de 38-45,

Konya'da 38-40,

Hakkâri'de 34-37,

Diyarbakır'da 43-44,

Gaziantep'te 39-43,

Adıyaman'da 39-44,

Şanlıurfa'da ise 41-45 aralığında sıcaklıklar görülecek.