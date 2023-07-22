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Ankara-Sivas arası hızlı tren seferlerinin arttırılacağı duyuruldu

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Ankara-Sivas arası hızlı tren seferlerinin arttırılacağı duyuruldu
Ankara-Sivas Hızlı Treni yolculuklarında yenilik! TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre hatta ilave seferler başlıyor. Artık daha fazla yolcu, hızlı trenle Ankara'dan Sivas'a ulaşacak. Ayrıntılar haberimizde...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin daha fazla yolcuyu ağırlamak için ilave seferlerle güzergahın yoğunluğunu artırmaya hazırlanıyor. 

11 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN 8 SEFER YAPILACAK

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Yolcu taleplerini karşılamak ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla 11 Ağustos'tan itibaren cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) planlandı. Yeni seferdeki tren, Ankara'dan 11.10'da, Sivas'tan ise 14.50'de hareket edecek.

Ankara-Sivas hattında işletilen hızlı trenler, günlük ortalama 3 binden fazla yolcuyu ağırlıyordu. Yapılan bu güncellemeyle cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 966 kişilik kapasite artışı sağlanarak daha fazla vatandaşın hızlı trenle seyahat etmesi hedefleniyor. Hızlı tren hattı, 27 Nisan 2023'te hizmete açılmış ve o tarihten bu yana 264 bin yolcu taşınmıştı. TCDD Taşımacılık A.Ş., bu yeni adımla daha fazla vatandaşın konforlu ve hızlı seyahat etme imkanına sahip olmasını amaçlıyor.

Hızlı tren, yüksek hızlarda çalışan raylı taşıma sistemi olarak tanımlanır. Daha hızlı ve konforlu yolculuklar sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış raylı araçları kullanır. Genellikle özel olarak inşa edilmiş yüksek standartlı demiryolu hatları üzerinde sefer yapar.

Hızlı trenler, geleneksel trenlere göre daha yüksek hızlarda seyahat ederler ve daha az duraklama yaparlar. Bu sayede kısa mesafeler arasında daha kısa sürede varış sağlanırken, uzun mesafelerde de hızlı bir ulaşım imkanı sunarlar.

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