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Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

Ankara Üniversitesi yeni personel alımları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:16
Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

Ankara Üniversitesi KPSS şartı aramadan yeni personel alımları yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YENİ PERSONEL ALIMLARI

Ankara Üniversitesi tarafından yapılan son duyurulara göre üniversite bünyesine yeni personel alımları yapılacak. Başvurular 15 Mayıs ile 29 Mayıs tarihleri arasında http://personelbld.ankara.edu.tr internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adayların eğitim bilgileri YÖK Bilgi Sistemi internet sitesi aracılığıyla sisteme yüklenmiş olacak. Adayların eğitim bilgileri ile ilgili diplomalarını da sisteme yüklemeleri gerekecek. Üniversite bünyesine lise mezunu 7 Hasta Bakıcı, 1 Şoför, 5 Temizlik Görevlisi, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Ön Lisans mezunu 5 Büro Personeli, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Tekniker, 1 Röntgen Teknisyeni, 15 Sağlık Teknikeri; Lisans mezunu 92 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 1 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan şartları taşıması, 2022 KPSS puanına sahip olunması, kadronun özel şartlarını taşıması, kamu görevlerinden KHK ile çıkarılmaması, emeklilik ya da yaşlılık maaşı alınmıyor olması, görevini yapmaya engel herhangi bir ruhsal ya da fiziki sağlık problemi olmaması şartlarını taşımaları gerekiyor. Özel olarak kadrolara göre taşınması gereken şartlar ise şu şekilde olacak,

ankara üniversitesi yeni personel alımları

Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı:

1. Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve

kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler,

amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane,

koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri,

çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması

ve temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve

malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma

yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, boya-badana, sıva, alçı vb.

bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması,

temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi,

kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu,

ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama

hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri,

bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis

hizmetlerini yapmak.

2. Kadın personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (kadın

lavaboları ve diğer temizlik bakım işlerinde) görev yapacaktır.

3. Birimlerimizde erkek personel tarafından yürütülmesi gereken

işlerde (erkek lavaboları ve diğer temizlik bakım işleri ile bedensel

güç gerektirecek alanlarda) görev yapacaktır.

Destek Personeli (Hasta Bakımı) Görev Tanımı:

sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve benzeri işleri yapmak,

3. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme

programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak

hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb) toplamak ve

temizlemek,

4. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz

programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,

5. Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği,

dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında sağlık meslek

mensubuna yardım etmek

6. Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş

malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin

kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek,

7. Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini

sağlamak,

8. Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve

refakat etmek,

9. İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri

sağlık meslek mensubuna bildirmek,

10. Görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen,

tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek.

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