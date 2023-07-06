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Ankara Valiliği duyurdu! Girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

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Ankara Valiliği duyurdu! Girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Ankaralı vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme duyuruldu. Haberimize göre, 30 Eylül tarihine kadar Ankara'ya girişlerde bazı kısıtlamalar getirilecek. Aşağıda detayları bulabilirsiniz.

Ankara Valiliği son duyurusunda önemli bir kısıtlama getirdi. Haberimize göre, 30 Eylül tarihine kadar Ankara'daki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Piknik ve mesire alanları ise bu yasak kapsamı dışında tutulacak. Yasaklama kararı, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri gereğince alındı.
yasak

Ankara Valiliği'nin açıklamasında belirtilen metin şu şekildedir: "Ankara sınırları içinde, milli parklar, mesire alanları ve tabiat parkları haricindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Eylül 2023 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri kapsamında yasaklanmıştır."

Bu kararın amacı, ormanlık alanlarda yoğunluk ve insan hareketliliğini azaltarak Covid-19 salgınının yayılma riskini minimize etmektir. Vatandaşların bu yasaklamaya uymaları ve piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş yapmamaları önemlidir.

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