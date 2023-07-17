  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Ankara Yağlıpınar Mahallesindeki Yatak Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara Yağlıpınar Mahallesindeki Yatak Fabrikasında Yangın Çıktı

Yayınlanma:
Ankara Yağlıpınar Mahallesindeki Yatak Fabrikasında Yangın Çıktı
İlçenin Yağlıpınar Mahallesi mevkisinde bulunan bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olay yerine gelerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İlçenin Yağlıpınar Mahallesi mevkisinde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olay yerine gelerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yaşam
Pazarcık ve Elbistan'da Deprem Sonrası Yıkımlar Devam Ediyor
Pazarcık ve Elbistan'da Deprem Sonrası Yıkımlar Devam Ediyor
Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
El Nino Türkiye'de dengeleri değiştirdi! Şimdi sıra denizlere geldi: Harita kırmızıya bulandı
El Nino Türkiye'de dengeleri değiştirdi! Şimdi sıra denizlere geldi: Harita kırmızıya bulandı
9 kent için tehlike çanları çaldı! Denize giren paramparça olmayı göze alsın: Sakın girmeyin
9 kent için tehlike çanları çaldı! Denize giren paramparça olmayı göze alsın: Sakın girmeyin
Gururundan taviz vermeyen 4 burç ortaya çıktı! Gururları hayatlarını mahvediyor
Gururundan taviz vermeyen 4 burç ortaya çıktı! Gururları hayatlarını mahvediyor
Her yerde ortaya çıkıyorlar! Küçük kıyameti yaşatıyor: Bilim insanlarından korkutan açıklama
Her yerde ortaya çıkıyorlar! Küçük kıyameti yaşatıyor: Bilim insanlarından korkutan açıklama
İncir yerken aman dikkat! Meğer yediğimiz meyve değilmiş: İlk kez ortaya çıktı
İncir yerken aman dikkat! Meğer yediğimiz meyve değilmiş: İlk kez ortaya çıktı