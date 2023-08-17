Ankara'da 11.00-16.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı! Belediye o kişilere acil uyarı yaptı

Ankara'da yüksek sıcaklık uyarısı geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için 11.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu. İşte detaylar...





ANKARA İÇİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Türkiye'nin sıcak hava dalgası altında olduğu günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi, halka uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, kronik rahatsızlığı olan, yaşlı ve çocuk vatandaşların özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları ve mümkünse dışarı çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sıcak hava dalgasının etkisini hissettiği günlerde, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireyler, yaşlılar ve çocukların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda dikkat çekildi.

Sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan açıklamada, sıcaklıkların yükseldiği bu günlerde özellikle hassas gruplara, yani kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, yaşlılara ve çocuklara yönelik bir çağrı yapıldı. Bu kişilerin, güneşin etkisinin en yoğun olduğu saat dilimlerinde, yani 11.00 ile 16.00 arasında, ihtiyaçları olmadıkça dışarı çıkmamalarının önemine vurgu yapıldı.

Uyarı, insanların sağlığını koruma amacı taşıdığı gibi, aynı zamanda bu hassas grupların olası sıcak hava kaynaklı risklere karşı korunmasını hedeflemektedir. Bu tür dönemlerde aşırı sıcaklıklar, kronik sağlık sorunları olan kişilerin rahatsızlıklarını artırabilir ve yaşlılar ile çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlı ve koruyucu uyarısı, toplumun daha hassas gruplarını olası risklere karşı bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu tür uygulamalar, halkın sağlığına yönelik tedbirlerin bir parçası olarak önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşların, belediyenin önerilerini dikkate alarak kendilerini ve sevdiklerini sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerinden koruma noktasında hassas davranmaları gerekmektedir.