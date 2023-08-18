Ankara'da herkesin alışveriş yaptığı market kepenk kapattı! Çeyrek asırın ardından sona gelindi

Enflasyon ve döviz kuru derken gündelik hayat şartlarını ağırlaştırılması üzerine tüketiciler sorularla karşılaşırken üretici de aynı şekilde zorlanıyor. İşverenler büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalması üzerine pek çok özel firma küçülmeye gideceğini duyurdu. Gelen bilgiler doğrultusunda Türkiye pazarında hizmet veren dev yapı market, Ankara'daki faaliyetlerinde kısıtlamaya gitti.





O MARKET ŞUBELERİNİ TEK TEK KAPATIYOR

27 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren yapı market Bauhaus, şaşırtan kararını açıkladı. Ankara'da ki bir şubesini kapattığını duyururken 14 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Ankara Etlik şubesi faaliyeti son buluyor. Ankara'daki diğer şubeleri ise Söğütözü ve Yenimahalle olarak devam ediyor.