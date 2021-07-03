Ankara’da oluşan hortum korkuttu

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesinin 3 kilometre uzaklığın oluşan hortum korku saldı.

Yerden metrelerce yükseğe ulaşan hortum yerleşim yerlerinden uzak olsa da büyük paniğe yol açtı. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olarak devam eden hortumu gören vatandaşlar endişe için beklemeye koyuldu. Hortum yerleşim yerlerine yaklaşmadan etkisini kaybetti ve büyük bir felaketin önüne geçti.

Hortumun son bulmasının ardından ilçede yoğun bir dolu yağışı başladı. Dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.