  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Ankara'da Sağanak Yağış Nedeniyle Yollar Su Altında Kaldı

Ankara'da Sağanak Yağış Nedeniyle Yollar Su Altında Kaldı

Yayınlanma:
Ankara'da Sağanak Yağış Nedeniyle Yollar Su Altında Kaldı
Ankara'da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu. Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu çıkışı bir süre kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki trafik ekipleri de sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Çorum Boğazkale'de Şiddetli Sağanak ve Taşkın Tehlikesi
Çorum Boğazkale'de Şiddetli Sağanak ve Taşkın Tehlikesi
Ata mesleği kalaycılık Sivas'ın Zara ilçesinde yaşatılıyor
Ata mesleği kalaycılık Sivas'ın Zara ilçesinde yaşatılıyor
Aman dikkatTunceli'de Sarı Yılan Görüntülendi
Aman dikkatTunceli'de Sarı Yılan Görüntülendi
Van'da büyük talihsizlik! Kurban seçen adamı hayvan tepti!
Van'da büyük talihsizlik! Kurban seçen adamı hayvan tepti!
O illere felaket gelecek! Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış uyarısı
O illere felaket gelecek! Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Çorum, Amasya ve Tokat'ta Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Çorum, Amasya ve Tokat'ta Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Kiracılar için kritik tarih geldi! Kiranız 10 bin TL birden artabilir
Kiracılar için kritik tarih geldi! Kiranız 10 bin TL birden artabilir