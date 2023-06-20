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Ankara'da sağanaklar sonucu istinat duvarı çöktü

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Ankara'da sağanaklar sonucu istinat duvarı çöktü
Ankara'da etkili olan sağanak yağışlar, Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çöken istinat duvarı, söz konusu binanın önündeki gecekondunun duvarlarını yıktı. İstinat duvarında biriken sular, gecekondunun duvarları içerisinden evin içerisine dahil oldu. Evin içerisinde biriken sular bir metre yüksekliğe çıktı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağışlar, Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çöken istinat duvarı, söz konusu binanın önündeki gecekondunun duvarlarını yıktı. İstinat duvarında biriken sular, gecekondunun duvarları içerisinden evin içerisine dahil oldu. Evin içerisinde biriken sular bir metre yüksekliğe çıktı. 7 kişilik aile akşam saatlerinde günün ilk ışıklarına kadar evin içerisindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İstinat duvarının üzerine çöktüğü gecekondu da hayatlarını devam ettiren 7 kişilik ailenin üyesi Ahmet El-Ali, gece saat 12'ye kadar evi tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi. Ali, belediyeden kepçe çağırdıklarını ama kepçenin gelmediğinin altını çizerek, “Yağmur olursa bir daha aynı şey olacak. Kepçeyi çağırdılar ancak kimse gelmedi. Sadece 5 kişi geldi evdeki çamuru temizliyor. Eşyalar kullanılmaz halde. Suyu çıkarmaya uğraştık gece 12'ye kadar. Biz burada oturmayacağız, korkuyoruz. Bir daha yağmur yağdığı zaman aynı şey olacak” dedi.

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