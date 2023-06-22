Ankara'da toplu taşıma kullananlara müjde! O tarihler arasında ücretsiz olacak: EGO duyurdu

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı gereği, vatandaşların EGO Genel Müdürlüğü tarafından sunulan otobüs, metro, ankaray ve teleferik gibi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekleri duyuruldu.

28 HAZİRAN TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

28 Haziran 2023 tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı sağlanacak. EGO Genel Müdürlüğü, bu süre zarfında otobüslerin çalışma programını da açıkladı. 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde hafta içi çalışma programı uygulanırken, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 28 Haziran'da pazar çalışma programı, 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde ise cumartesi çalışma programı uygulanacak.

Ayrıca, bayram süresince Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplamda 7 adet solo EGO otobüsü, sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında ring hizmeti verecektir. Otobüslerin güncellenen hareket saatleri ve güzergah bilgilerine EGO CEP'TE mobil uygulaması ve www.ego.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.

EGO Genel Müdürlüğü, yolcu yoğunluğunu takip etmek amacıyla saha denetim sorumluları ve Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri tarafından anlık gözetimler yapacak ve gerekli önlemleri alarak vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacaktır. Açıklamada, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesi temennisiyle, değerli vatandaşların bayramlarının kutlandığı ve iyi dileklerde bulunulduğu belirtildi.

Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olması, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracak ve bayram tatilini daha keyifli geçirmelerini sağlayacak. EGO Genel Müdürlüğü'nün aldığı önlemler ve güncellenen otobüs hareket saatleri sayesinde yoğunluk ve sıkışıklık gibi sorunlar minimize edilecek, vatandaşlar rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler.