Ankara'da ücretsiz yaz konserleri başlıyor! Ankaralılara müjde verildi

Ankara'da ücretsiz konser etkinlikleri başlıyor. Gazete İlk Sayfa'da yer alan habere göre, Ankara'da gerçekleştirilecek olan ücretsiz konserler, yarın başlayacak. Konserlerin amacı, Ankara halkına müzik dolu bir deneyim yaşatmak. Habere göre, Ankara'nın farklı bölgelerinde düzenlenecek olan konserlerde, birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Bu etkinlikler sayesinde Ankara halkı, müzikle dolu keyifli bir zaman geçirecek. Konserlerin ne zaman ve hangi mekânlarda gerçekleşeceği konusunda daha fazla ayrıntı haberde yer alıyor.

Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin ücretsiz konserler ve etkinliklere ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Merkezin Müdürü Orhan Karakurt, yapılan açıklamada, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerin tanıtımı için özel bir internet sitesinin hazırlandığını ve davetiyelerin bu site üzerinden temin edilebileceğini belirtti.

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ OLACAK





Karakurt ayrıca, etkinliklerin tiyatro, müzikal, konser, konferans ve seminer gibi çeşitli performanslara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandığını ve tüm etkinliklerin ücretsiz olacağını ifade etti. Merkezde, yetişkinler için olduğu kadar çocuklar ve gençler için de eğitim, kültür ve sanatın farklı alanlarını kapsayan etkinliklerin düzenleneceği vurgulandı. Konser ve etkinlik takvimine ise internet sitesi ve sosyal medya platformlarından ulaşılabileceği belirtildi.



Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler, Sinan Akçıl konseriyle başlayacak ve ardından Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ile Jandarma Bandosu'nun konserleri gerçekleştirilecek. Ağustos ayında ise 2023 Aşık Veysel Yılı'na özel olarak hazırlanan etkinliklerin sahneleneceği ifade edildi. Ayrıca, ağustos ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 100. Yıl Konseri ve 100. Yıl Marşı'nın tanıtım programının da gerçekleştirilmesi planlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmış ve başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çeşitli kurumların programlarına ev sahipliği yapmaktadır.