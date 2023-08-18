Ankara'da yaşayan 0-12 yaş ve 60 yaş üzeri vatandaşlar dikkat! Saat 16.00'a kadar yasaklandı

Ankara'da yaşayan vatandaşlar camdan bile kafalarını çıkarmasın! Bu tarihlerde rekor sıcaklıklar tekrar gelecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA'DA DIŞARI ÇIKMAYI DÜŞÜNMEYİN BİLE

Ankara'da yaşayan vatandaşlar için Ankara Valiliği önemli açıklamalar yaptı. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının 6-10 derece arasında yükselebileceği söylendi. Valilik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;





'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkez tahminlerine göre Ankara'da sıcak hava dalgasının 13 Ağustos tarihinden itibaren 6-10 derece üstünde seyretmesi bekleniyor! Sağlığınız için kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerekiyor.'