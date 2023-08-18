  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Ankara'da yaşayan 0-12 yaş ve 60 yaş üzeri vatandaşlar dikkat! Saat 16.00'a kadar yasaklandı

Ankara'da yaşayan 0-12 yaş ve 60 yaş üzeri vatandaşlar dikkat! Saat 16.00'a kadar yasaklandı

Yayınlanma:
Ankara'da yaşayan 0-12 yaş ve 60 yaş üzeri vatandaşlar dikkat! Saat 16.00'a kadar yasaklandı
Rekor sıcaklıklar hızla devam ediyor! Ankara'da yaşayan vatandaşlar dışarı çıkmayı aklından bile geçirmesin! Tüm detaylar haberimizde.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar camdan bile kafalarını çıkarmasın! Bu tarihlerde rekor sıcaklıklar tekrar gelecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA'DA DIŞARI ÇIKMAYI DÜŞÜNMEYİN BİLE

Ankara'da yaşayan vatandaşlar için Ankara Valiliği önemli açıklamalar yaptı. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının 6-10 derece arasında yükselebileceği söylendi. Valilik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

ankaralılar dışarı bile çıkamayacak

 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkez tahminlerine göre Ankara'da sıcak hava dalgasının 13 Ağustos tarihinden itibaren 6-10 derece üstünde seyretmesi bekleniyor! Sağlığınız için kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerekiyor.' 

Yaşam
Ankara Dikimevi metrosunu kullananlara müjde! Bu duraklara aktarma yapma devri bitiyor
Ankara Dikimevi metrosunu kullananlara müjde! Bu duraklara aktarma yapma devri bitiyor
Parmak ve su izi tutmuyor! Camlarınızı bu karışımla sildikten sonra 3 ay tertemiz kalacak
Parmak ve su izi tutmuyor! Camlarınızı bu karışımla sildikten sonra 3 ay tertemiz kalacak
Muza streç, patatese elma! Ne işe yaradığını öğrenince her gün yapacaksınız
Muza streç, patatese elma! Ne işe yaradığını öğrenince her gün yapacaksınız
O il resmen karanlığa bürünecek! Saatlerce karanlığa gömülecek olan bölgeler açıklandı
O il resmen karanlığa bürünecek! Saatlerce karanlığa gömülecek olan bölgeler açıklandı
Esra Ezmeci takipçisine öyle bir evlilik tavsiyesi verdi ki! Sosyal medyayı ikiye böldü
Esra Ezmeci takipçisine öyle bir evlilik tavsiyesi verdi ki! Sosyal medyayı ikiye böldü
Mardin, Ankara, Kırıkkale, Isparta, Antalya ve 10 ile vahim haber! Yeni bir felakete hazır olun
Mardin, Ankara, Kırıkkale, Isparta, Antalya ve 10 ile vahim haber! Yeni bir felakete hazır olun
Toplu taşımada temassız soygun başladı! İstanbulkart'ı olmayanlar bu miktarı ödemeye hazır olun
Toplu taşımada temassız soygun başladı! İstanbulkart'ı olmayanlar bu miktarı ödemeye hazır olun