Ankara’da yaşayan o yaş gruplarına yeni düzenleme! Belediye açıkladı: Eğitimler başlıyor elinizi çabuk tutun

Ankara'da yaşayan yerli halk için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 ile 35 yaş arasındaki bireylere özel bir duyuru yaptı. Bu duyuruda, 178 saat sürecek ve 5 hafta boyunca devam edecek eğitim programı hakkında ayrıntılar paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde...