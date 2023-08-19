Ankara’da yaşayan o yaş gruplarına yeni düzenleme! Belediye açıkladı: Eğitimler başlıyor elinizi çabuk tutun
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Pastacı Yardımcısı ve Aşçı Yardımcısı eğitimleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan duyuruya göre, 18-35 yaş aralığındaki vatandaşlar bu eğitimlere başvuru yapma imkanına sahiptir.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aşçı Yardımcısı Eğitimleri (28 Ağustos): Başvurular, aşağıdaki internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilir: Tıklayınız.
Pastacı Yardımcısı Eğitimleri (2 Ekim): Başvuruları yapmak için aşağıdaki bağlantı kullanılabilir: Tıklayınız.
Bu girişim, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarına mutfak sanatlarında sertifikalı eğitim programları aracılığıyla destek sağlama çabasını yansıtmaktadır. Bu duyuru, uygun yaş aralığına sahip bireylere, mutfak becerilerini geliştirme ve kişisel/profesyonel gelişimlerine katkıda bulunma fırsatı sunmaktadır.