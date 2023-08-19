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  3. Ankara’da yaşayan o yaş gruplarına yeni düzenleme! Belediye açıkladı: Eğitimler başlıyor elinizi çabuk tutun

Ankara’da yaşayan o yaş gruplarına yeni düzenleme! Belediye açıkladı: Eğitimler başlıyor elinizi çabuk tutun

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Ankara’da yaşayan o yaş gruplarına yeni düzenleme! Belediye açıkladı: Eğitimler başlıyor elinizi çabuk tutun
Ankara'da yaşayan yerli halk için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 ile 35 yaş arasındaki bireylere özel bir duyuru yaptı. Bu duyuruda, 178 saat sürecek ve 5 hafta boyunca devam edecek eğitim programı hakkında ayrıntılar paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Pastacı Yardımcısı ve Aşçı Yardımcısı eğitimleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan duyuruya göre, 18-35 yaş aralığındaki vatandaşlar bu eğitimlere başvuru yapma imkanına sahiptir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ankara

aşçı

Aşçı Yardımcısı Eğitimleri (28 Ağustos): Başvurular, aşağıdaki internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilir: Tıklayınız.

Pastacı Yardımcısı Eğitimleri (2 Ekim): Başvuruları yapmak için aşağıdaki bağlantı kullanılabilir: Tıklayınız.

Bu girişim, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarına mutfak sanatlarında sertifikalı eğitim programları aracılığıyla destek sağlama çabasını yansıtmaktadır. Bu duyuru, uygun yaş aralığına sahip bireylere, mutfak becerilerini geliştirme ve kişisel/profesyonel gelişimlerine katkıda bulunma fırsatı sunmaktadır.

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