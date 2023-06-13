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  3. Ankara'da yaşayanlar aman dikkat! Ankara Valiliği gün ve saat vererek uyardı: Sel kapıda!

Ankara'da yaşayanlar aman dikkat! Ankara Valiliği gün ve saat vererek uyardı: Sel kapıda!

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Ankara'da yaşayanlar aman dikkat! Ankara Valiliği gün ve saat vererek uyardı: Sel kapıda!
Ankaralılar için Valilikten bir uyarı daha yapıldı. Bu saatler arasına dikkat!

ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI!

Ankada sağanak yağışlara teslim olmuş durumda. Hayatı felç eden bir sağanak yağış geçiren Ankara için yeni uyarı yapıldı. Ankara Valiliği tarafından yapılan uyarıda vatandaşların tedbirli olması istendi.

hava durumu

Başkentte bir çok iş yeri ev ve dükkan sağanak yağışlar yüzünden sular altında kaldı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların bu gün 21.00 a kadar kendisini hissettireceği belirtildi. Vatandaşları da bu konuda uyaran valilik ani sel ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Ankara'da geçtiğimiz gün başlayan ve şiddetini kısa zamanda arttıran yağışlar Başkentlilerin zor zamanlar yaşamasına neden oluyor. Yağışların şiddetini artırmasından donya yollar göle dönüşürken araçlarda sular altında kaldı.

hava durumu

METRO İSTASYONU ŞELALE GİBİ

Su baskınlarından Sıhhiye Metro İstasyonu'da nasibini aldı. İstasyon yağışlar nedeniyle sular altında kalırken tıpkı bir şelaleyi andırdı. Suların yükselmesinden sonra ise İstasyondaki vatandaşlar ivedilikle buradan çıkarıldı.

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