Ankara'da yaşayanlara son dakika uyarısı! Valilik duyuru yaptı: Önlem almayan...

Arkadaşlar, Ankara Valiliği yaptığı bir açıklamayla 1-6 Ağustos tarihlerinde 11.00-16.00 saatleri arasında yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacağı belirtildi ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Meteorolojik uyarı, yaklaşan beş gün boyunca geçerli olacak ve herkesin güneşin zararlı etkilerinden korunmaya dikkat etmesi önemle vurgulandı. İşte detaylar...





ANKARA VALİLİĞİNDEN UYARI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Bu dönemde güneşin en yoğun olduğu saatlerde, özellikle 11.00-16.00 arasında, dışarıda bulunulmamaya çalışılması ve mümkünse güneşten uzakta gölgeli ve serin yerlerde kalınması tavsiye ediliyor. Vatandaşların güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi gibi önlemleri alması öneriliyor. Ayrıca vücutlarının su ihtiyacını karşılamak için bol su içmeleri, aşırı sıcakta uzun süreli fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve hafif, serin ve havalı kıyafetler giymeleri önemle hatırlatılıyor. Vatandaşların bu uyarılara dikkat ederek kendilerini sıcak hava koşullarından korumaları ve sağlıklarını riske atmamaları gerekmektedir. İşte diğer ayrıntılar...





Hey arkadaşlar, Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre önemli bir uyarıda bulundu! Şu an için mevsim normallerine uygun seyreden sıcaklıklar, bu haftanın ortasından itibaren Ankara genelinde artarak gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece daha yükselecek.

Bu yüksek sıcaklık dalgası, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar başta olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Bu durum 1 Ağustos 2023 ile 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bu süre zarfında özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunan herkesin dikkatli olması önem taşıyor. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi gibi önlemleri almak gerekiyor. Aynı zamanda, vücutlarının su ihtiyacını karşılamak için bol su içmeleri ve aşırı sıcakta uzun süreli fiziksel aktivitelerden kaçınmaları öneriliyor.

Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların bu dönemde güneşin etkilerinden korunmaları ve aşırı sıcakta dışarıda uzun süre kalmamaları çok önemli. Onların sıcak çarpması gibi risklere karşı özellikle dikkatli olmaları gerekiyor.

Bu uyarıları göz önünde bulundurarak, herkesin kendini sıcak hava koşullarından koruması ve sağlığını riske atmaması önemli. Eğer dışarıda olmak zorundaysanız, gölgede ve serin yerlerde kalmanız, hafif ve havalı kıyafetler giymeniz ve mümkünse sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmanız öneriliyor.

Hep birlikte dikkatli ve tedbirli olursak, bu yüksek sıcaklık dönemini daha sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Sağlığımızı korumak için alınan küçük önlemler, büyük farklar yaratabilir. Lütfen kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin!