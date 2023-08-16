Ankara'daki 60 yaş üzeri vatandaşlara müjde! Binlerce kişi ücretsiz yararlanabilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine dokunmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Altınpark Yaşlılar Lokali, 60 yaş ve üzeri vatandaşların buluşma noktası haline geldi. Bu özel merkez, yeni üyelerini bekliyor.

08.30-18.30 SAATLERİ ARASI HİZMET VERİLİYOR





Altınpark Yaşlılar Lokali, haftanın altı günü 08.30-18.30 saatleri arasında hizmet sunuyor. Elmadağ Yaşlılar Lokali'nin ardından Ankara'da ikinci bir merkez olarak açılan bu mekanda, 60 yaş ve üzeri üyelerin sosyal etkileşimini artırmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için geniş bir yelpaze sunuluyor.

Lokalde, kitap ve gazete okuma alanlarından tavla, satranç ve kelime oyunlarına, kütüphane ve TV izleme odasından, bay-bayan kuaför hizmetine kadar pek çok sosyal etkinlik imkanı bulunuyor. Ayrıca canlı müzik etkinlikleri, gezi ve kahvaltı organizasyonları da düzenleniyor.

Altınpark Yaşlılar Lokali'nin üyeleri, burada katıldıkları etkinliklerle sosyal bağlarını güçlendiriyor ve boş zamanlarını keyifli bir şekilde değerlendiriyorlar. Lokalde düzenlenen aşure etkinliği gibi etkinlikler, üyelerin bir araya gelmesini sağlıyor.

Lokale üye olmak isteyen vatandaşlar, bizzat lokal ziyaret ederek kayıt işlemlerini tamamlıyorlar. Üyelere özel kart verilerek, lokaldeki imkanlardan yararlanmaları sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altınpark Yaşlılar Lokali ile 60 yaş ve üzeri vatandaşlara keyifli ve sosyal dolu anlar sunmaya devam ediyor.