Ankara'dan İstanbul'a ışık hızıyla gitmek mümkün! Bakanlık YHT müjdesini patlattı

Son dakika gelişmesine göre, Ankara ile İstanbul arasında gerçekleşecek süper hızlı tren projesi, ulaşımın yepyeni bir boyuta taşınacağını işaret ediyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun son açıklamasına göre, bu devasa projenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dakika bir açıklama yaparak önemli projeleri kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklamada, İstanbul ile Ankara arasında yapılması planlanan süper hızlı tren projesi de duyuruldu. Bakan Uraloğlu, iki mega kent arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde kısalacağını ifade etti.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 2,5 SAAT SÜRECEK





Bakan Uraloğlu'nun anlattığına göre, Ankara ile İstanbul arasındaki hızlı tren çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen bu proje sayesinde, İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresi 150 dakikaya kadar düşecek. Bakan, "Önümüzdeki yıl sonuna doğru bu iki noktadaki çalışmalarımız tamamlanacak ve İstanbul - Ankara arası 2.5 saate düşecek" şeklinde konuştu.

Süper Hızlı Tren projesi ile Ankara'dan İstanbul'a ve İstanbul'dan Ankara'ya seyahat edecek vatandaşlar için heyecan verici bir gelişme yaşanacak. Bakan Uraloğlu, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını ve güzergah çalışmalarının hızla ilerlediğini belirtti.

Bu büyük projenin hızı da oldukça etkileyici olacak. Yeni Süper Hızlı Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak ve İstanbul ile Ankara arası seyahat süresi sadece 80 dakikaya inecek. İki il arasındaki bu hızlı ulaşım, sadece iki istasyon üzerinden gerçekleşecek ve yeni bir güzergah planı yapılıyor. Projenin aşama aşama ilerlemekte olduğu ve güzergahın detaylarının belirlendiği belirtildi. Bu gelişmeler, ülkenin ulaşım altyapısına büyük bir ivme kazandıracak gibi görünüyor.