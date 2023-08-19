Ankaralı vatandaşlara duyuru yapıldı: Bu yasağa uymayan büyük ceza yer!

Ankara'da yaşayan vatandaşlar için önlemler peş peşe gelmeye başladı! Bu yasağa uymayan cezalarla karşı karşıya kalır! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARALILARA YASAKLAR GELDİ

Ankaralı vatandaşlara son dönemleri yakından ilgilendiren yasak haberleri Valilik tarafından verildi. Son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle vatandaş barajlarda serinlemek için suya girse de 11 bölgede suya girmek ve suyu kirletecek faaliyetlerde bulunmak tamamen yasaklandı. Açıklamaya göre serinlemek için suya girilmesiyle hem can güvenliği açısından hem de içme suyu sebebiyle tehlike oluştuğu öğrenildi.





ASKİ tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi, 'Baraj havzalarında suya girmek değil piknik yapmak ve ateş yakmak kesinlikle yasak. ASKİ olarak vatandaşımızın suyunu kirletecek bütün faaliyetlerden uzak durulmasını rica ediyoruz. Musluktan akan su arıtılıyor ancak ASKİ Ankaralılara içme suyunun kaliteli ve güvenli olması için su kaynağının korunması da önemli. Su kaynağının korunması arıtım maliyetlerini de düşürüyor. Çay alanlarında piknik yapanlar suyu kirletiyor ve kirli sular da baraj havzalarına akıyor. Belediyeler bu alanlarda oluşan çöpleri toplayarak atık depolama alanlarına gönderse de gözden kaçanlar baraj havzasına iniyor. Çayın etrafının tel örgülerle çevrilmesine rağmen tellerin söküldüğünü de üzüntüyle gözlemliyoruz.'