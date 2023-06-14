Ankaralı vatandaşlara müjde! Ankara Kalesi'ne ücretsiz gidebilecekler: Seferler başladı!

Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi alanlarda elektrikli araçlarla başlatılan ücretsiz ring hizmeti tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar saat aralıklarını ve nasıl yararlanabileceklerini araştırmaya başladı. Ankara Kalesi ring seferleri için merak edilenler...





ANKARA'DA YENİ DÖNEM

Ankara'da turizmin canlanması için çalışmalar yapılırken turistlik amaçlı düzenlenen ücretsiz servis hizmeti, hafta içi her gün 10.00 ve 17.00 saatleri arasında ring seferleri kullanılabilir. Ücretsiz ring seferlerinin gezdireceği yerler ve güzergah şöyledir;

1-Ulus Metro Durağı çıkışı Eski 2. Meclis karşısı ( Bankamatikler önü)

2-Anafartarlar Caddesi Hükümet Caddesi Kavşağı

3-Anadolu Medeniyetler Müzesi

4-Kale Önü Meydanı

5-Altındağ Belediye Karşısı PTT önü

6-Etnoğrafya ve Resim Müzesi karşısı

7-Melike Hatun Cami Önü