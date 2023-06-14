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Ankaralı vatandaşlara müjde! Ankara Kalesi'ne ücretsiz gidebilecekler: Seferler başladı!

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Ankaralı vatandaşlara müjde! Ankara Kalesi'ne ücretsiz gidebilecekler: Seferler başladı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşları mutlu edecek karar çıktı. Başkent turizmin canlanması için kent tarihinin önemli noktalarından olan Ankara Kalesi ve çevresi için ücretsiz ring seferleri olacağı müjdesi verildi. Ankara Kalesi'ne ücretsiz ring seferleri için tüm detaylar haberimizde.

Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi alanlarda elektrikli araçlarla başlatılan ücretsiz ring hizmeti tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar saat aralıklarını ve nasıl yararlanabileceklerini araştırmaya başladı. Ankara Kalesi ring seferleri için merak edilenler...

ankara ring seferleri

ANKARA'DA YENİ DÖNEM 

Ankara'da turizmin canlanması için çalışmalar yapılırken turistlik amaçlı düzenlenen ücretsiz servis hizmeti, hafta içi her gün 10.00 ve 17.00 saatleri arasında ring seferleri kullanılabilir. Ücretsiz ring seferlerinin gezdireceği yerler ve güzergah şöyledir;

1-Ulus Metro Durağı çıkışı Eski 2. Meclis karşısı ( Bankamatikler önü)

2-Anafartarlar Caddesi Hükümet Caddesi Kavşağı

3-Anadolu Medeniyetler Müzesi

4-Kale Önü Meydanı

5-Altındağ Belediye Karşısı PTT önü

6-Etnoğrafya ve Resim Müzesi karşısı

7-Melike Hatun Cami Önü

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