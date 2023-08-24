Ankaralılar bu saatlerde dışarı çıkmayın: Sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek

Ülkenin dört bir yanında rekor sıcaklıklar devam ediyor. Havanın serinlemesini beklerken sıcaklıklar aynı şekilde devam edecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzeydoğusu ve İç Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi iç kesimleri parçalı bulutlu olacak. Samsun ilinin doğu kesimi, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin il çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.





Aynı zamanda rüzgar da ülkenin kuzey kesiminden orta kuvvette esecek. İllere göre beklenen sıcaklıklar şu şekilde; Ankara 35 derece, İstanbul 32 derece, İzmir 35 derece, Adana 36 derece, Antalya 32 derece, Samsun 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece olacak. Ankara Valiliği ise vatandaşları sabah 11:00- 16:00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.