Ankaralılara kötü haber: Sokağa çıkmayı düşünmeyin bile!

Rekor sıcaklıklar devam ederken uzmanlar uyarılarına devam ediyor. Ankaralı vatandaş bu tarihlerde sağlığı için dışarı çıkmasın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARALILARA KÖTÜ HABER

Ülkeyi etkisi altına alan El Nino sıcaklıklarının ardından gelen Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları sonrasında yeni bir sıcak hava dalgasının Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.





Sıcak hava dalgası özellikle Ankara'yı etkiliyor! Ankara'da 10 gün boyunca termometreler rekor sıcaklıkları gösterecek. Yapılan haberlere göre 10 gün etkisi sürmesi beklenen sıcaklıklar sonrasında hava durumları 35-40 dereceye kadar yükselecek.