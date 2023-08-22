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Ankaralılara kötü haber verildi: Bu sefer 10 TL'ye yükseldi

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Ankaralılara kötü haber verildi: Bu sefer 10 TL'ye yükseldi
Ankaralı vatandaşlara haberler peş peşe geliyor! Bu sefer 10 TL'ye yükseldi! Tüm detaylar haberimizde.

Ankaralı vatandaşlar artık zamlardan isyan etmeye başladı. Bu sefer de bu ürün 10 TL'ye yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARALILARA KÖTÜ HABER

Yapılan vergi zamları sonrasında bütün sektörlere peş peşe zam gelmeye devam ediyor. 6 milyon Ankaralıyı ilgilendiren haberler geldi. 20 Temmuz tarihinde Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılmıştı ve 200 gram ekmek fiyatı 7 TL'ye yükselmişti. 

ankara simit fiyatlarına zam yapıldı

Aynı zamanda halk ekmek fiyatlarına da zam yapılmış ve 250 gram ekmek fiyatları bütün bayilerde 5 TL'ye yükseltilmişti. Ekmek fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında diğer ürünlere de zam geldi ve simit fiyatları 10 TL'ye yükseltildi. Fırınlar un fiyatlarına, akaryakıta ve maliyetlere gelen zamlar sebebiyle zamların peş peşe geldiğini söylüyor. 

Yaşam
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