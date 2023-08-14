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Ankaralılara metro müjdesi geldi! Belediyeden yepyeni metro hatları bayram ettirecek

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Ankaralılara metro müjdesi geldi! Belediyeden yepyeni metro hatları bayram ettirecek
Ankara'da toplu taşıma hizmetinde yeni adımlar! Başkan Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'nun önyeterlilik ihalesinin o tarihte başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Ankara'da toplu taşıma hizmetlerinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Metro ile ilgili yeni bilgiler verdi.

22 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

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Ankara halkını yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Mansur Yavaş, Ankara Metroları ile ilgili önemli bir adımın atılacağını duyurdu. Mamak Metrosu (Dikimevi - Natoyolu) projesinin 22 Ağustos tarihinde önyeterlilik ihalesi ile birlikte başlayacağını açıkladı.

Başkent'te ulaşım konusundaki gelişmeleri değerlendiren Başkan Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Projemizi tamamen sıfırdan hazırladığımız Mamak Metrosu (Dikimevi - Natoyolu) projesinde, zorunlu onay süreçlerinin ardından 22 Ağustos'ta önyeterlilik ihalesiyle birlikte ilk adımı atıyoruz. Ayrıca Keçiören ve Koru uzatma proje çalışmalarında sona yaklaştık. Kızılay - Dikmen metrosu proje çalışmamız da yakın bir süreçte tamamlanacak."

Yaşam
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