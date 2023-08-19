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Ankaralılara müjde geldi: Tek bir kuruş bile para ödemeyeceksiniz!

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Ankaralılara müjde geldi: Tek bir kuruş bile para ödemeyeceksiniz!
Ankaralılara müjde verildi. Ücretsiz tedavi başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Ankara Çankaya ilçesinde yaşayanların yüzü bu haberle gülecek! Ücretsiz diş tedavileri başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

ANKARALILARA ÜCRETSİZ TEDAVİ BAŞLADI

Çankaya Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan son duyurulara göre genel ağız ve diş muayenesi, diş taşı temizliği, diş çekimi ücretsiz şekilde yapılacak. Aynı zamanda Çankaya ilçesinde bulunan okullarda diş tedavisi ve ağız ve diş sağlığı ile ilgili ücretsiz eğitimler de verilecek. İlçede ücretsiz tedavi yapan yerlerden randevu almak için belediyenin resmî internet sitesi kullanılabilecek. Ücretsiz diş tedavisi yapan adresler ise şu şekilde paylaşıldı; 

ücretsiz diş tedavisi başladı

-Dr. Nusret Fişek Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sancak Mah. 516 Sokak Yıldız Hizmet Binası İçi 444 06 01

-Hüseyin Kölemenoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Aydınlar Mah. Çelikkale Sokak No: 14 Dikmen 444 06 01

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