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Ankaralıların buradan haberi yok! 90 dakikalık mesafede deniz keyfi yapabilirsiniz

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Ankaralıların buradan haberi yok! 90 dakikalık mesafede deniz keyfi yapabilirsiniz
Ankara'nın evrilen siluetinde, doğayla iç içe huzurlu bir mola arayanlara yönelik muhteşem bir seçenek: Kesikköprü Barajı. Bu doğal güzellik, başkentin değişen dokusunda sıra dışı bir nefes alma noktası olarak öne çıkıyor. Detay ve bilgiler haberimizde...

Ankara'nın hızla dönüşen çehresinde, doğayla iç içe keyif dolu bir mola arayışında olanlara Kesikköprü Barajı, adeta göz kamaştıran bir doğa şöleni sunuyor. Ankara'nın hızla gelişen atmosferinde, doğal güzelliklerin eşliğinde dinlendirici bir soluklanma noktası olarak Kesikköprü Barajı öne çıkıyor.

Ankara Kesikköprü Baraj Gölü, belediyenin tesislerine ve bir büfeye ev sahipliği yapıyor. Başkentten yaklaşık 70 kilometre mesafede konumlanmış olan bu eşsiz yer, 30 metrelik derinliği ile dikkat çekiyor. Baraj gölünde yüzme, sörf, kayak ve dalış gibi çeşitli su sporları deneyimlenebiliyor. Gölbaşı'nı geride bıraktıktan sonra Bala yönüne dönülüp, Beynam Ormanları tabelasını takip ederek göle kolayca ulaşmak mümkün.

Kesikköprü Barajı, Ankara'nın Balâ ilçesinde, Kızılırmak Nehri üzerine 1959-1966 yılları arasında sulama ve enerji üretimi amaçlarıyla inşa edilmiş bir barajdır. Göl kıyısında konumlanan bu doğa harikası, hem yerel halka hem de şehre gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar sunuyor.


BAŞKENT YOĞUNLUĞUNDAN ÇIKIP HUZUR ARAYANLAR İÇİN 

KÖPRÜ

 

Ormanda nadir bulunan kuş türleri, burada yaşamlarını sürdürüyor. Ya şarkılarını dinleyecek ya da onları gözlemleme şansına sahip olacaksınız. Göl, yalnızca yüzme için değil aynı zamanda sörf, su kayağı ve dalış gibi keyifli sporları deneyimlemek için de mükemmel bir seçenek sunuyor. Kesikköprü Barajı'nın derinliği 29 metreye kadar çıkabiliyor ve tipik göllerde görülen çamur altı tabakası burada bulunmuyor.

Temmuz ayında su sıcaklığı 18 dereceye kadar düşüyor. Baraj gölünün kıyısında, Ankara Belediyesi'nin tesisleri mevcut bulunuyor. Ormanlık alan, sadece küçük bir bölgeyle sınırlı. Dolayısıyla, yer bulma konusunda endişeleniyorsanız, güneş şemsiyesi getirmek iyi bir fikir olabilir.

Ankara'nın gürültüsünden uzaklaşıp huzurlu bir çevrede doğayla baş başa kalmak isteyenler için Kesikköprü Barajı, kaçınılmaz bir kaçış noktası sunuyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz doğa harikasında hem ruhlarını dinlendirme hem de unutulmaz anılar biriktirme fırsatını yakalıyorlar.

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