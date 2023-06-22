  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Ankara'nın hemen yanında halk plajı! Kimsenin aklına gelmezdi: Akdeniz sahillerini aratmıyor

Ankara'nın hemen yanında halk plajı! Kimsenin aklına gelmezdi: Akdeniz sahillerini aratmıyor

Yayınlanma:
Ankara'nın hemen yanında halk plajı! Kimsenin aklına gelmezdi: Akdeniz sahillerini aratmıyor
Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan ve 90 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan Savcılı Plajı, bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kültür tesisi, Anadolu'nun özel plajlarından biri olarak tanınıyor ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Savcılı Plajı, geniş alanıyla dinlenme ve eğlence imkanları sunarken, misafirlerine serinleme ve keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunuyor. İşte o plajdan görüntü...

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Savcılı Plajı, 90 bin metrekarelik kullanım alanıyla Anadolu'nun eşsiz plajlarından biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz'i aratmayan güzellikteki sahil manzarasıyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan bu kültür tesisi, bayram tatili süresince ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Savcılı Plajı, Başkent Ankara'ya yaklaşık 165 kilometre mesafede bulunmasıyla Akdeniz'e gidemeyen yerli halk için ideal bir tatil alternatifi sunuyor.

ÇEŞME'Yİ ARATMAYAN PLAJ

PLAJ

Turizm tesis alanında, 750 kişilik restoran, kafe, işyerleri, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alanlar, mescid, bebek bakım odası, plaj voleybolu sahası, basketbol sahası, cankurtaran kulesi, kiosk ve yüzer iskele, güneşlikler, şezlonglar, çocuk oyun alanları, 1 kilometrelik plaj ve kumsal ile yüzme havuzu gibi birçok imkan sunulmaktadır. Savcılı Plajı, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında yer almasıyla da dikkat çekiyor ve yaz mevsiminde güneşin doğuşu ve batışı, ilkbaharın açan çiçek tomurcukları ve sonbaharın yaprak dökümleriyle doğanın sunduğu güzellikleriyle tercih ediliyor. Kırşehir'e 65, Kırıkkale'ye 80 ve Ankara'ya 165 kilometre uzaklıkta olan plaj, özellikle yaz aylarında hafta sonları yoğun bir ilgi görmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Ankara'da toplu taşıma kullananlara müjde! O tarihler arasında ücretsiz olacak: EGO duyurdu
Ankara'da toplu taşıma kullananlara müjde! O tarihler arasında ücretsiz olacak: EGO duyurdu
Kaçak Kara Kıllı Midye Avcılığına Yönelik Denetimler Devam Ediyor
Kaçak Kara Kıllı Midye Avcılığına Yönelik Denetimler Devam Ediyor
Pasinler'de Yoğun Yağış ve Dolu Felaketi
Pasinler'de Yoğun Yağış ve Dolu Felaketi
Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama! O ilçe yerle bir olacak: Tek tek açıkladı
Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama! O ilçe yerle bir olacak: Tek tek açıkladı
TTK Üzülmez Müessesesi'nde İş Kazası: Maden İşçisi Yaşamını Yitirdi
TTK Üzülmez Müessesesi'nde İş Kazası: Maden İşçisi Yaşamını Yitirdi
Burnu havada olan 4 burç! Onlar kibirden başka bir şey bilmiyor
Burnu havada olan 4 burç! Onlar kibirden başka bir şey bilmiyor
Sahte para nasıl anlaşılır? Parada dikkat edilmesi gerekenler
Sahte para nasıl anlaşılır? Parada dikkat edilmesi gerekenler