Ankara'nın hemen yanında halk plajı! Kimsenin aklına gelmezdi: Akdeniz sahillerini aratmıyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Savcılı Plajı, 90 bin metrekarelik kullanım alanıyla Anadolu'nun eşsiz plajlarından biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz'i aratmayan güzellikteki sahil manzarasıyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan bu kültür tesisi, bayram tatili süresince ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Savcılı Plajı, Başkent Ankara'ya yaklaşık 165 kilometre mesafede bulunmasıyla Akdeniz'e gidemeyen yerli halk için ideal bir tatil alternatifi sunuyor.

ÇEŞME'Yİ ARATMAYAN PLAJ





Turizm tesis alanında, 750 kişilik restoran, kafe, işyerleri, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alanlar, mescid, bebek bakım odası, plaj voleybolu sahası, basketbol sahası, cankurtaran kulesi, kiosk ve yüzer iskele, güneşlikler, şezlonglar, çocuk oyun alanları, 1 kilometrelik plaj ve kumsal ile yüzme havuzu gibi birçok imkan sunulmaktadır. Savcılı Plajı, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında yer almasıyla da dikkat çekiyor ve yaz mevsiminde güneşin doğuşu ve batışı, ilkbaharın açan çiçek tomurcukları ve sonbaharın yaprak dökümleriyle doğanın sunduğu güzellikleriyle tercih ediliyor. Kırşehir'e 65, Kırıkkale'ye 80 ve Ankara'ya 165 kilometre uzaklıkta olan plaj, özellikle yaz aylarında hafta sonları yoğun bir ilgi görmektedir.